Томатную вакцину от коронавируса создали в Узбекистане

Прививка от Covid-19 скоро может стать не просто безболезненной, но и вкусной. В Узбекистане успешно прошли первые испытания вакцины-помидора.

Помидоры стали прививкой от коронавируса в Узбекистане. О научном достижении сообщили в Минсельхозе страны.

Разработка получила название TOMAVAC. Это первая съедобная антикоронавирусная вакцина.

Ученые внедрили в геном томата особый фрагмент гена и получили овощи, которые производят белок-антиген.

В ходе испытаний добровольцы съедали по 50 г TOMAVAC на обед. За три дня побочных эффектов не обнаружилось, зато выработалось большое количество антител.

Впереди – вторая и третья фазы испытаний. Если они пройдут успешно, то томаты-вакцины можно будет начинать выращивать на полях.

В перспективе планируется запустить производство ТОМАVАC в виде капсул.