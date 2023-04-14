Президенты Казахстана и Ирана провели телефонный разговор. Стороны обсудили двусторонние отношения и поздравили друг друга с наступающим праздником Ураза-байрам.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с иранским лидером Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Акорды.
Отмечается, что главы двух государств поздравили друг друга по случаю священного месяца Рамадан и с наступающим праздником Ураза-байрам.
Далее президенты стран затронули действующее состояние двусторонних отношений и перспективы их развития. Как заявили Токаев и Раиси, Астана и Тегеран обладают большими возможностями дальнейшего наращивания сотрудничества в разных сферах.
Также лидеры государств обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.