Опубликовано: 15:57, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Акорды

Президенты Казахстана и Ирана провели телефонный разговор. Стороны обсудили двусторонние отношения и поздравили друг друга с наступающим праздником Ураза-байрам.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с иранским лидером Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Акорды.

Отмечается, что главы двух государств поздравили друг друга по случаю священного месяца Рамадан и с наступающим праздником Ураза-байрам.

Далее президенты стран затронули действующее состояние двусторонних отношений и перспективы их развития. Как заявили Токаев и Раиси, Астана и Тегеран обладают большими возможностями дальнейшего наращивания сотрудничества в разных сферах.

Также лидеры государств обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.