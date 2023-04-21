Токаев поздравил Казахстан с праздником Ораза айт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником разговения Ораза айт (также известен как Ураза-байрам), который знаменует собой окончание месяца рамазан и завершение поста.
"От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ораза айт! Его по-особенному ждут верующие, державшие пост. В эти дни люди ходят в гости, говорят друг другу самые теплые пожелания. Это время способствует укреплению единства и солидарности нашего народа"
– сказал он.
Далее президент Казахстана обратил внимание на то, что ислам является религией, провозглашающей идеи нравственности, добра и мира и подчеркнул, что ради светлого будущего государства казахстанцы будут укреплять сплоченность и солидарность общества.