Тогрул Исмаил: Турция и Россия всегда находят общий язык 

Опубликовано: 14:30, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Источник Hürriyet в турецком правительстве подчеркнул, что последние действия Анкары не означают разворота ее внешней политики от России к Западу: как региональная держава Турция намерена развивать отношения со всеми партнерами и не хочет наносить вред диалогу с Москвой. Политолог Тогрул Исмаил рассказал о неизменности турецкой политики в отношении России.

Подход Турции к отношениям с Россией не менялся: Анкара по-прежнему настроена на взаимовыгодное и стабильное сотрудничество с Москвой, которое входит в число ее национальных интересов во внешней политике. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, комментируя публикацию Hürriyet о стремлении турецких властей сохранить открытый и прозрачный диалог с Кремлем.

Тогрул Исмаил в первую очередь подчеркнул, что Турция и Россия всегда находили общий язык благодаря наличию взаимных интересов. "Определенные трудности в наших отношениях присутствовали всегда, а сейчас, на фоне происходящих военных действий, Россия чувствительно относится к поведению своих партнеров и союзников. При этом значимость турецко-российских отношений для обеих сторон остается неизменной. У Турции сложные отношения с США и странами Евросоюза, но со всеми турецкие власти ведут себя внимательно и осмотрительно. У Турции есть национальные интересы в сотрудничестве с Россией, и она не отказывается от них", - сказал он.

Политолог напомнил, что Турция в целом стремится к проведению сбалансированной внешней политики. "К примеру, мы хотим окончания боевых действий на Украине, открыто это говорим и признаем на любом уровне. У Турции свой подход к этому вопросу, который не всегда совпадает со взглядом России. Однако самое главное – это умение найти общий язык и не углублять проблемные вопросы, не создавать из них кризис, а наоборот вырабатывать общие выходы из сложившейся ситуации. Это самая главная установка наших двусторонних отношений", - сообщил профессор Анкарского университета.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Важно добавить, что у Турции и России совпадает очень много зон интересов. Это и Черноморский регион, и Кавказ, и Центральная Азия, и Сирия, где мы сотрудничаем. Наши страны по-прежнему продолжают работать вместе во множестве сфер, в особенности в экономике и энергетике, где постоянно принимаются взаимовыгодные двусторонние решения", - отметил Тогрул Исмаил.

"Турция не совершает антироссийских действий, как и Россия не совершает антитурецких действий. У нас своеобразные отношения, и каждая сторона поступает в соответствии со своими национальными интересами, которые не всегда совпадают с национальными интересами другой стороны. Самое главное – как наши страны ведут себя в двусторонних отношениях, и здесь мы видим сотрудничество и взаимопонимание. Видим компромиссы в критических ситуациях и взаимную поддержку", - обратил внимание политолог.

"Турция не присоединилась к санкциям против России. Турецкое воздушное пространство и турецкая территория открыта для граждан России, в то время как страны ЕС и США закрылись для россиян. Мы стараемся максимально развивать двусторонние отношения, насколько позволяет угроза попасть под международные санкции. Какие-то действия Турции могут не понравиться российской стороне, но это поверхностные события, которые не должны наносить вреда глубинным основаниям российско-турецкого диалога", - заключил Тогрул Исмаил.