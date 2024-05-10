Терминал "Астара" начал работать в Азербайджане в рамках маршрута Север-Юг

Азербайджанские железные дороги реконструировали и ввели в эксплуатацию важный для развития МТК Север-Юг терминал "Астара". Он позволит увеличить объемы международных грузоперевозок.

В Азербайджане завершилась реконструкция терминала в Астаринском районе, запуск в эксплуатацию терминала "Астара", где проводится таможенный контроль, позволит нарастить перевозки по международному транспортному коридору Север-Юг.

На терминале отремонтирован и модернизирован грузовой склад, установлены весы для грузов, появилась круглосуточная охрана и видеокамеры. Кроме того, создан таможенный пункт и установлено необходимое оборудование.

На терминале "Астара" экспедиторским компаниям здесь предоставляется новый пакет услуг – сервисы мультимодальных перевозок. Грузы отправляются оперативно, кроме того к грузовладельцам применяются льготные тарифы на перевозку и перевалку.

Ожидается, что запуск грузового железнодорожного терминала "Астара" позволит нарастить транзитные грузоперевозки по маршруту Север-Юг до 10-15% к концу 2024 года.

Сегодня терминал в основном работает с двумя видами грузов: на грузы из древесины приходится 40% грузооборота, на грузы с зерном и зерновой продукцией - 35%.

Ранее для грузоперевозок по коридору Север-Юг был открыт только терминал АЖД в городе Астара в Иране.

В перспективе серьезно увеличить международные грузоперевозки на данном участке позволит ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Астара-Решт на территории Ирана.