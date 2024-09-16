Вестник Кавказа

Теракты предотвращены в 6 провинциях Ирана, КСИР обвиняет Израиль

Теракты предотвращены в 6 провинциях Ирана, КСИР обвиняет Израиль
© Фото: IRNA
В ответ на обвинения "Хезболлы" Израилем в подготовке массированной атаки на северные израильские земли КСИР обвинил сам Израиль в организации 6 терактов в Иране, сорванных благодаря раскрытию сети иностранных наемников в республике.

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции распространила сообщение об уничтожении террористической иностранных наемников, готовивших теракты в шести иранских провинциях. В качестве создателя сети и заказчика подрывных действий КСИР назвал Израиль.

"Силами разведки КСИР в шести провинциях страны была раскрыта сеть из 12 пособников и наемников, которые планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности"

– пресс-служба КСИР

В пресс-службе КСИР заверили, что сеть была ликвидирована, не уточнив, живы ли ее участники или убиты. Их деятельность охарактеризована как антииранский заговор.

Напомним, что президент Израиля Ицхак Герцог сообщил сегодня, что ливанская группировка "Хезболла" планировала организовать террористическую атаку на северные израильские земли, аналогичную нападению ХАМАС 7 октября. Подготовка атаки была сорвана пятничными бомбардировками Бейрут, в ходе которых погибли вся ответственная за планируемое нападение на Израиль верхушка командования "Хезболлы".

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