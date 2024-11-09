Теплоснабжение домов восстановили после аварии в Пятигорске

Тепло возвращается в дома Пятигорска. В четверг утром его подача была прервана из-за аварии.

В Пятигорске устранили последствия аварии, оставившей без тепла дома в микрорайоне "Белая Ромашка". Об этом сказано в сообщении, размещенном 5 декабря в Telegram-канале городского мэра.

Дмитрий Ворошилов отметил, что теплоснабжение восстановлено.

"Система (отопления – прим. ред.) заполнена, теплоноситель прогревается"

– глава Пятигорска

Напомним, сегодня утром поступила информация, что ряд многоквартирных домов в "Белой Ромашке" остался без тепла из-за аварии, произошедшей на теплотрассе.