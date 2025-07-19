Тель-Авив и Дамаск договорились о деэскалации на юге Сирии

СМИ: Израиль и Сирия договорились о мерах по деэскалации в Эс-Сувейде.

Представители Израиля и Сирии провели первые за четверть века переговоры на уровне министров, которые прошли при посредничестве Вашингтона, который был представлен спецпредставителем Дональда Трампа Томом Барраком, передает Axios.

Интересы Тель-Авива представлял министр стратегического планирования Рон Дермер, от Дамаска в переговорах участвовал глава МИД Асаад аш-Шейбани. Основной темой стала ситуация на юге Сирии и шаги к снижению напряженности.

Согласно информации ряда израильских и сирийских источников, стороны договорились о выводе бедуинских и правительственных формирований из Эс-Сувейды. Контролировать ситуацию будут силы друзского ополчения.

Кроме того, появится комитет, который будет фиксировать нарушения договоренностей. Сведения будут передаваться США.

Также будет закрыт въезд в Эс-Сувейду для всех организаций, связанных с Дамаском. Право на проезд получат только гуманитарные миссии ООН.

Напомним, что эскалация напряженности в провинции Эс-Сувейда произошла 13 июля. Местные друзские формирования вступили в столкновение с бедуинскими группировками, которых поддержали силы Дамаска. Израиль, поддерживающий друзов, нанес удары по территории Сирии.