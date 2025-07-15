Тегеран хочет возобновить переговоры по ядерной программе – глава Белого дома

Власти Ирана стремятся к возобновлению переговоров, посвященных ядерной программе Исламской Республики, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, США в свою очередь готовы к ним.

Руководство Ирана испытывает желание вернуться к переговорам по своей ядерной программе, заявил президент США Дональд Трамп.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос представителя СМИ на встрече с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

"Они хотят переговоров, они очень хотят переговоров"

– Трамп

Глава Белого дома уточнил, что американская сторона не спешит с проведением переговоров, так как необходимая Ирану сделка могла бы быть заключена ранее, но процесс прервался из-за 12-дневной войны и в частности ударов США по иранским ядерным объектам.

В то же время, Трамп подчеркнул, что если Тегеран действительно стремится к переговорам, то Америка со своей стороны готова к ним.

Напомним, накануне портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж достигли договоренности о том, что если до конца августа сделка с Ираном не будет заключена, то Тегеран ждут "жесткие санкции".