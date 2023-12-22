Тбилиси назвал переговоры с Пекином главным событием 2024 года

Правительство Грузии заявило, что визит грузинской делегации в Китай стал одним из важнейших событий за последнее время. Республика планирует стать основным звеном в развитие международного транспортного коридора в Китай.

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Сарджвеладзе выступил с заявлением о том, что успешный визит властей республики в Китай стал одним из знаковых событий за последнее время.

Члены правящей партии вместе с главой "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе сейчас находятся с официальным визитом в Китае, где провели ряд встреч и переговоров по развитию двусторонних отношений.

В свою очередь оппозиция республики выступила против сближения правящей партии с Китаем, заявляя, что властям необходимо придерживаться внешней политики Евросоюза.

"Грузия ставит стратегической целью получить функцию "Срединного коридора". Это означает, что Грузия приобретет некую уникальную роль в этой огромной цепочке торговли между восточными и западными странами. Я скажу без преувеличения, что одним из главных событий последнего времени является успешный визит в Китай на таком высоком уровне"

- Михаил Сарджвеладзе

Правительство республики считает вопрос развития "Срединного коридора" одним из приоритетных, так как это самый надежный транспортный маршрут между странами Азии и Европы.

Депутат "Грузинской мечты" Георгий Цагареишвили считает, что таким образом, страна сможет решать не только свои внутренние проблемы, но и внешние.

"Дружественные отношения с такой амбициозной страной будут только полезными для решения наших внешних и внутренних проблем. Мы глубоко убеждены в этом, именно поэтому ведутся интенсивные отношения с Китаем"

- Георгий Цагареишвили