Ташкент остался без света из-за пыли

Мощная пылевая буря принудила сегодня экспертов Министерства энергетики Узбекистана отключить часть Ташкента от энергоснабжения в целях предотвращения возможных аварий на энергетической инфраструктуре. Свет вернется в ташкентские дома, когда электрики удостоверятся в безопасности электросетей.

Как рассказали сегодня в Министерстве энергетики Узбекистана, в столице республики и Ташкентской области сегодня вечером пропало электроснабжение. Виной тому послужила обрушившаяся на Ташкент пылевая буря.

Как пояснили в ведомстве, почти 19 тыс абонентов были лишены электричества не из-за аварийных ситуаций на энергетической инфраструктуры, а по решению ташкентских энергетиков, превентивно отключивших часть городских электросетей, чтобы те не вышли из строя.

"Некоторые элементы электросети в Ташкенте и области были отключены, чтобы обеспечить безопасность. Как следствие, 8 500 потребителей в Ташкенте и еще 10 300 в Ташкентской области на время оказались отключены от электросети"

– Минэнерго Узбекистана

В ведомстве отметили, что по завершении пылевой бури энергетическая инфраструктура Ташкента проверяется специалистами на целостность и работоспособность. Как только они будут уверены, что свет можно безопасно вернуть в дома, энергоснабжение будет немедленно восстановлено.