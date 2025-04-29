Ташкент остался без света из-за пыли

Как рассказали сегодня в Министерстве энергетики Узбекистана, в столице республики и Ташкентской области сегодня вечером пропало электроснабжение. Виной тому послужила обрушившаяся на Ташкент пылевая буря.
Как пояснили в ведомстве, почти 19 тыс абонентов были лишены электричества не из-за аварийных ситуаций на энергетической инфраструктуры, а по решению ташкентских энергетиков, превентивно отключивших часть городских электросетей, чтобы те не вышли из строя.
"Некоторые элементы электросети в Ташкенте и области были отключены, чтобы обеспечить безопасность. Как следствие, 8 500 потребителей в Ташкенте и еще 10 300 в Ташкентской области на время оказались отключены от электросети"
– Минэнерго Узбекистана
В ведомстве отметили, что по завершении пылевой бури энергетическая инфраструктура Ташкента проверяется специалистами на целостность и работоспособность. Как только они будут уверены, что свет можно безопасно вернуть в дома, энергоснабжение будет немедленно восстановлено.