Свыше 600 протестующих погибли в Иране – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 650 человек. Более точная информация о жертвах будет доступна после восстановления связи в стране.

В ходе протестов в Иране погибло уже более 650 человек. Об этом сообщают источники внутри страны и активисты.

Они ссылаются на информацию у медиков по всей республике.

По некоторым оценкам, число погибших составляет уже тысячи человек.

При этом отмечается, что реальную информацию о жертвах в стране сейчас крайне трудно получить из-за ограничений связи.

Масштабные акции протеста охватили Иран в конце прошлого года. Они начались на фоне девальвации местной валюты и высокой инфляции. После призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, который был свергнут в 1979 году, протесты усилились.

