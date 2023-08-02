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Сухум и Пицунда примут фестивали Хиблы Герзмава 

Сухум и Пицунда примут фестивали Хиблы Герзмава 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Абхазии в Сухуме и Пицунде с 26 и 28 августа пройдет фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» 

Власти Абхазии приготовили меломанам приятный сюрприз – в центральных городах республики Сухуме и Пицунде 26 и 28 августа пройдет фестиваль Хиблы Герзмава. 
Музыкальный праздник откроется в Сухуме исполнением оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. По словам организаторов, в городе по этому случаю уже установлена специальная сцена. Партию Флории исполнит Хибла Герзмава, за дирижерский пульт встанет Антон Гришанин. Вход на выступление открыт для всех желающих. 
Фестиваль продолжится у Пицундского храма 28 августа. Здесь лауреат конкурса прославленной исполнительницы выступят вместе с Хиблой Герзмава. Будут исполняться арии и дуэты из знаменитых опер. 
Концертную программу фестиваля Хиблы Герзмава дополнят встречи с музыкантами.   
Фестиваль ежегодно проводится в Абхазии с 2001 года. Постепенно фестиваль расширил географию и начал проходить в Москве, Вене и Нью-Йорке.

В Москве пройдет фестиваль &quot;Хибла Герзмава приглашает…&quot;

В Москве пройдет фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…"

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