Сухум и Пицунда примут фестивали Хиблы Герзмава 

Опубликовано: 4:45, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии в Сухуме и Пицунде с 26 и 28 августа пройдет фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…»

Власти Абхазии приготовили меломанам приятный сюрприз – в центральных городах республики Сухуме и Пицунде 26 и 28 августа пройдет фестиваль Хиблы Герзмава.

Музыкальный праздник откроется в Сухуме исполнением оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. По словам организаторов, в городе по этому случаю уже установлена специальная сцена. Партию Флории исполнит Хибла Герзмава, за дирижерский пульт встанет Антон Гришанин. Вход на выступление открыт для всех желающих.

Фестиваль продолжится у Пицундского храма 28 августа. Здесь лауреат конкурса прославленной исполнительницы выступят вместе с Хиблой Герзмава. Будут исполняться арии и дуэты из знаменитых опер.

Концертную программу фестиваля Хиблы Герзмава дополнят встречи с музыкантами.

Фестиваль ежегодно проводится в Абхазии с 2001 года. Постепенно фестиваль расширил географию и начал проходить в Москве, Вене и Нью-Йорке.