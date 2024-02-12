Суд арестовал стрелявшего на Плющихе бойца ММА Расула Очаева

Хамовнический районный суд Москвы переквалифицировал бойца ММА Расула Очаева из Чечни, оказавшегося в эпицентре вооруженного конфликта со стрельбой в центре Москвы, из пострадавшего в стрелявшего и арестовал его на два месяца.

Арестовать до 14 апреля 2024 года – такое решение сегодня принял Хамовнический районный суд столицы в отношении бойца ММА Расула Очаева из Чечни по делу о конфликте со стрельбой на улице Плющиха, произошедшем 14 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

"Хамовнический районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Очаева Расула Майрбековича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Очаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия на один месяц 30 суток, то есть до 14 апреля 2024 года"

– Хамовнический суд Москвы

Обвиняемый частично признал вину и просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, отметили в столичной прокуратуре, передает Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что чеченский боец ММА Расул Очаев оказался в эпицентре вооруженного конфликта со стрельбой в центре Москвы: на улице Плющиха вечером 14 февраля он в качестве пассажира находился в автомобиле Lexus, который во время движения столкнулся с внедорожником Mercedes Gelandewagen. В Mercedes также находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян. После автоаварии между водителями иномарок начался конфликт, который завершился стрельбой после того, как на место ДТП прибыли друзья Саркисян. Всего ранения получили три человека, в том числе и боец ММА.