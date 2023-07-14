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Суд арестовал имущество Кочаряна

Суд арестовал имущество Кочаряна
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Все имущество армянского экс-президента Роберта Кочаряна арестовано. Такое решение принял суд, занимающийся коррупционными преступлениями. Аналогичная мера предпринята в отношении связанных с ним людей.

Арест на имущество и деньги Роберта Кочаряна, бывшего одним из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта, наложил накануне Антикоррупционный суд.

По сообщению Генпрокуратуры, такое же решение принято в отношении связанных с Кочаряном людей - в общей сложности это семь человек, включая жену, детей и супругов детей политика.

Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилось одно из управлений Генпрокуратуры. Оно было удовлетворено судом.

Какое имущество попадает под арест?

Предан огласке и список имущества, которое будет арестовано. Конфискации подлежат:

  • два десятка объектов недвижимости в центре Еревана в районе Кентрон,
  • 2 транспортных средства,
  • доли почти в 20 компаниях, как армянских, так и зарубежных,
  • средства на депозитном счету и ценные бумаги, общая стоимость которых составляет $1,5 млн,
  • денежные средства в драмах - почти $57 млн.

В офисе Кочаряна, пишет Sputnik Армения, узнали об аресте принадлежащего ему имущества из сообщений СМИ. Официальное уведомление его сотрудникам пока не поступало.

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