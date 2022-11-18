Студии в Москве стали меньше на 11,5 метров за пять лет

В Москве на треть сократилась площадь новых студий. Сегодня она на 11,5 квадратов меньше, чем пять лет назад.

Площадь квартир-студий в новостройках Москвы стала на треть меньше за пять лет, установили аналитики сервиса "Яндекс недвижимость".

"За пять лет заметнее всего уменьшилась площадь студий в новостройках Москвы. Квартиры такого формата потеряли в среднем 11,4 кв м, и теперь продаваемые лоты имеют площадь порядка 23,6 кв м"

– исследование

Таким образом, в Москве новые студии сегодня на 33% меньше, чем в 2018 году.

Студии, предлагаемые на вторичном рынке, сегодня также значительно компактнее, чем пять лет назад. В столице средняя площадь таких объектов - 22,6 квадрата, это на 45% меньше, чем в 2018 году.

Аналитики отмечают, что метраж квартир уменьшается в последние годы не только в Москве. Во Владивостоке студии стали меньше на 31%, сейчас площадь новой студии составляет около 26,8 кв м. В Сочи студии потеряли четверть площади, средний лот в 2023 году - 23,4 кв м.