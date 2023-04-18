Строящуюся гостиницу снесли в Анапе

Опубликовано: 11:27, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анапу избавляют от гостиницы-самостроя. По решению суда здание на Джеметинском проезде сносят. В городе ведут активную борьбу с самостроем.

В курортной Анапе сносят трехэтажную гостиницу-самострой.

Строящаяся гостиница возводилась без необходимых разрешений, в итоге Арбитражный суд Краснодарского края постановил снести здание.

Работы ведутся на Джеметинском проезде. За сносом следят судебные приставы.

Владелец понесет расходы, связанные со сносом незаконного строения общей площадью более 1000 кв м. Демонтаж ведется в принудительном порядке.

Отметим, что в Анапе критически не хватает качественных мест размещения, комфортабельные гостиницы на лето россияне бронируют еще зимой.