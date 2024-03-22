Строящийся курорт на Каспии может получить помощь от Путина

Порядка 3,2 млрд рублей нужно строящемуся курорту на Каспии. Об этом заявил в обращении к президенту глава Дагестана.

Сергей Меликов, глава Дагестана, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о финансировании строительства дорог к будущему курорту на побережье Каспийского моря на сумму 3,2 млрд рублей из федерального бюджета.

«Нами по всем проектам заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации с объемом финансирования более 45 миллионов рублей со сроком завершения, Владимир Владимирович, уже в этом году, в конце 2024 года. Прошу вас рассмотреть возможность финансирования строительства указанных дорог за счет субсидий из федерального бюджета в размере 3 миллиардов 200 миллионов рублей»

– глава Дагестана Сергей Меликов

По словам регионального лидера, строительство дорог к будущему курорту на Каспии позволит сделать его более доступным и привлекательным как для отдыхающих, так и для инвесторов.

Отметим, что обращение главы Дагестана к президенту России свидетельствует о стремлении региона к развитию туристического потенциала и улучшению инфраструктуры. Поддержка со стороны глава РФ позволит реализовать амбициозные планы по созданию курорта на берегу Каспийского моря, что в итоге приведет к экономическому развитию региона.