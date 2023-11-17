Стрельба произошла в университете в Праге – есть жертвы

ЧП случилось сегодня в столице Чехии. Неизвестный открыл огонь в одном из университетов. От его действий погибли люди, множество получили ранения.

Трагедия произошла только что в Праге, подробности сообщают чешские СМИ.

Мужчина, личность которого пока не установлена, начал стрелять в Карловом университете. Уточняется, что для совершения преступления он выбрал философский факультет.

В полиции заявили, что, по последним данным, преступнику удалось убить несколько человек. Количество раненых исчисляется десятками.

Сам стрелок уже мертв. Предварительно установлено, что сообщников у него не было.