Штраф за отказ голосовать могут ввести в Киргизии

Голосование на самых важных выборах могут сделать обязательным в Киргизии. В таком случае за неявку на избирательный участок без уважительной причины придется заплатить штраф.

Жителей Киргизии могут обязать участвовать в выборах президента и депутатов парламента, соответствующий законопроект внесен в Жогорку Кенеш.

"Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша (Верховного совета) сегодня, 21 ноября, рассмотрел и одобрил проект конституционного закона "О внесении изменений в конституционный закон Кыргызской Республики "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" и законопроект "О внесении изменения в кодекс о правонарушениях" в первом чтении"

– парламент Киргизии

Поправки предложил депутат Тазабек Икрамов. Он уверен, что благодаря нововведению жители Киргизии смогут максимально полно реализовать свое право на осуществление власти – путем участия в выборах и референдуме.

Не прийти на выборы можно будет только при наличии уважительной причины. Список таких причин будет также определен законом. Если человек пропустит выборы, не имея никакого оправдания, то ему придется заплатить штраф – 5 тым сомов, то есть порядка 5 тыс рублей.