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Штормовую погоду предрекли Северной Осетии

Штормовую погоду предрекли Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МЧС предупреждает о непогоде в Северной Осетии. Ливни и сильный ветер могут стать причиной неблагоприятных явлений.

В Северной Осетии до 18 сентября действует штормовое предупреждение из-за разгула стихии.

"16-18 сентября 2023 года местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с"

– МЧС региона

Осадки могут вызвать сход селей в горной местности, а также привести к подъему уровня воды в реках.

Ранее аналогичные метеоусловия пообещали Кабардино-Балкарии на вечер субботы и все воскресенье.

Непогода обрушится на Кабардино-Балкарию

Непогода обрушится на Кабардино-Балкарию

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