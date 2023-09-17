Штормовую погоду предрекли Северной Осетии

Опубликовано: 5:14, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МЧС предупреждает о непогоде в Северной Осетии. Ливни и сильный ветер могут стать причиной неблагоприятных явлений.

В Северной Осетии до 18 сентября действует штормовое предупреждение из-за разгула стихии.

"16-18 сентября 2023 года местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с"

– МЧС региона

Осадки могут вызвать сход селей в горной местности, а также привести к подъему уровня воды в реках.

Ранее аналогичные метеоусловия пообещали Кабардино-Балкарии на вечер субботы и все воскресенье.