Штормовую погоду предрекли Северной Осетии

МЧС предупреждает о непогоде в Северной Осетии. Ливни и сильный ветер могут стать причиной неблагоприятных явлений.
В Северной Осетии до 18 сентября действует штормовое предупреждение из-за разгула стихии.
"16-18 сентября 2023 года местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с"
– МЧС региона
Осадки могут вызвать сход селей в горной местности, а также привести к подъему уровня воды в реках.
Ранее аналогичные метеоусловия пообещали Кабардино-Балкарии на вечер субботы и все воскресенье.