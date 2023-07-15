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Шторм придет в Кабардино-Балкарию завтра

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР объявлено штормовое предупреждение. Ветер может достигать силу до 25 м/с.

Специалисты МЧС предупредили Кабардино-Балкарии о том, что к республике приближается непогода.

«До конца суток 15 и 16 июля местами на территории Кабардино-Балкарской Республики ожидаются: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с»

– пресс-служба МЧС

Спасатели также предупреждают о том, что в результате ливней возможен подъем воды в реках, а в горной местности не исключен сход селевых масс.

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о сильных дождях с градом 

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о сильных дождях с градом 

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