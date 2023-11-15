Шторм на Кубани – движение поездов вводится в график

Последствия шторма на Черноморском побережье ликвидируют, наряду с другими службами, и РЖД, сообщает пресс-служба компании.
Поезда постепенно возвращаются к движению по расписанию.
"Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до семнадцати"
– РЖД
В компании подчеркнули, что пассажиры задерживающихся составов получают еду (12,5 тыс наборов) и воду. Порядка 200 человек получили удобные места на вокзалах.
На участке дороги между Лазаревской и разъездом Водопадный, где шторм подмыл насыпь, ведется реверсивное движение (по одному пути). Специалисты починили контактную сеть между Лоо и Дагомысом.
Главное внимание уделяется защите береговой линии: берега укрепляют инертными материалами (например, щебнем), а также особыми сооружениями – тетраподами.