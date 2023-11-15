Вестник Кавказа

Шторм на Кубани – движение поездов вводится в график

Шторм на Кубани – движение поездов вводится в график
© Фото: РЖД
РЖД продолжают восстанавливать размытые накануне во время непогоды пути и укреплять береговую линию. Постепенно опоздания поездов сокращаются.

Последствия шторма на Черноморском побережье ликвидируют, наряду с другими службами, и РЖД, сообщает пресс-служба компании.

Поезда постепенно возвращаются к движению по расписанию.

"Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до семнадцати"

– РЖД

В компании подчеркнули, что пассажиры задерживающихся составов получают еду (12,5 тыс наборов) и воду. Порядка 200 человек получили удобные места на вокзалах.

На участке дороги между Лазаревской и разъездом Водопадный, где шторм подмыл насыпь, ведется реверсивное движение (по одному пути). Специалисты починили контактную сеть между Лоо и Дагомысом.

Главное внимание уделяется защите береговой линии: берега укрепляют инертными материалами (например, щебнем), а также особыми сооружениями – тетраподами.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1945 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы