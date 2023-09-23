Столичный регион может ждать очередной температурный рекорд

Опубликовано: 11:33, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столице может быть побит очередной температурный рекорд, продержавшийся почти 100 лет, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На нынешних выходных в Москве и Московской области снова прогнозируются аномально высокие температуры, близкие к рекордным значениям. Синоптики ожидают, что воздух в столичном регионе сегодня прогреется до 25 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд..

"Будет ли в субботу побит рекорд? Вполне вероятно. Он был установлен почти 100 лет назад. 23 сентября 1924 года была самая высокая температура - 25,4 градуса"

- Роман Вильфанд

Пока столица остается под влиянием азиатского антициклона, который обеспечивает сильный прогрев воздуха и отсутствие осадков, а температуры больше характерны для июля.

"В ближайшие дни температура будет близка к рекордным значениям… Температура в субботу и воскресенье на семь-восемь градусов выше нормы. Такая температура характерна для июля"

- Роман Вильфанд

Температура днем в Москве в эти дни будет подниматься до 26 градусов, тепло будет и ночью – до 11-13 градусов, в центре города – еще теплее, до 15 градусов.

Ветер будет дуть южный, в середине дня он усилится до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и останется повышенным - 754 миллиметров ртутного столба.