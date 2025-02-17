Вестник Кавказа

Стена дома упала на людей в Батуми

Машина скорой помощи в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Два гражданина оказались под завалами в результате обрушения стены здания в Батуми. На помощь им пришли спасатели.

В Батуми спасли двух человек, на которых упала стена аварийного дома. Об этом рассказали в Службе по управлению ЧС МВД Грузии.

Инцидент случился на улице Иродиона Метакси. Под тяжестью снега крыша и стена двухэтажного здания обрушились на двух человек. Они не могли самостоятельно выбраться из-под завалов.

На место происшествия выехали спасатели. Они освободили граждан и передали медикам, которые затем доставили их в больницу.

Напомним, несколько дней назад на западную часть Грузии обрушился сильный снегопад. Высота снежного покрова местами достигала более 50 см.

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