Стена дома упала на людей в Батуми

Два гражданина оказались под завалами в результате обрушения стены здания в Батуми. На помощь им пришли спасатели.

В Батуми спасли двух человек, на которых упала стена аварийного дома. Об этом рассказали в Службе по управлению ЧС МВД Грузии.

Инцидент случился на улице Иродиона Метакси. Под тяжестью снега крыша и стена двухэтажного здания обрушились на двух человек. Они не могли самостоятельно выбраться из-под завалов.

На место происшествия выехали спасатели. Они освободили граждан и передали медикам, которые затем доставили их в больницу.

Напомним, несколько дней назад на западную часть Грузии обрушился сильный снегопад. Высота снежного покрова местами достигала более 50 см.