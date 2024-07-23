Ставропольские спасатели взошли на Эльбрус в честь праздника альпинистов

Группа из пяти спасателей из столицы Ставрополья покорили самую высокую точку России – Эльбрус, прямо накануне Международного дня альпинистов. За их плечами уже есть покорения других кавказских высот.

Компания спасателей из ставропольской столицы взошли на двуглавый Эльбрус, накануне профессионального праздника - Международного дня альпинизма, рассказали в мэрии.

Всего в группе альпинистов находилось пять человек. Руководителями выступили глава поисково-спасательного отряда Андрей Братишкин и его зам Александр Москаленко. Вместе они взошли на высоты Казбека, Арарата и Главного Кавказского хребта. Теперь в их коллекции есть и Эльбрус - самая высокая точка РФ.

"Наши городские спасатели – профессионалы высокого уровня. (…) Один из самых опытных и титулованных альпинистов края Евгений Бойко - мастер спорта России. Помимо своей основной деятельности спасатели Ставрополя регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня по поисково-спасательным работам и альпинизму, а также передают свои знания молодежи"

- мэр Ставрополя Иван Ульянченко

В 2024 году сотрудники Службы спасения приняли участие в конкурсах по альпинизму в Адыгее и Архызе.

Напомним, что ранее сочинец побил рекорд России дважды. Он спрыгнул с вертолета на вершину Эльбруса. В руках он держал знамя Победы. К сожалению, его приземление не вошло в книгу рекордов из-за дороговизны регистрации.