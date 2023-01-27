Ставропольские аграрии перейдут на российские семена

В скором времени АПК Ставрополья полностью перейдет на российские семена и технологии их выращивания, что обеспечит рост урожайности и качества его продукции.

Российская компания "ФосАгро-Ставрополь", занимающаяся минеральным питанием растений, в скором времени сможет предложить местным аграриям семена российской селекции и проверенные технологии их выращивания, что позволит значительно увеличить урожайность и качество сельскохозяйственных культур, сообщили в пресс-службе компании.

Компания уже объявила о начале продаж, которое позволит оперативно заместить семена основных сельхозкультур импортного производства на отечественные, адаптированные к региону и апробированные в условиях Кавказа, рассказал генеральный директор сети "ФосАгро" Андрей Вовк, передает "АиФ-Ставрополье".

"Это выгодно для аграриев, прежде всего, с точки зрения логистики, так как решает проблему хранения семян и позволит создавать запас ресурсов под полевые работы заблаговременно, экономя на закупке и доставке в поля. Кроме того, комплексные решения, которые прошли оценку эффективности в наших климатических условиях, способствуют более полному раскрытию потенциала отечественных сортов и гибридов"

- директор "ФосАгро-Ставрополь" Андрей Тихонов

В ставропольских Светлограде и Зеленокумске уже работают два современных центра дистрибуции, занимающиеся прямыми поставками удобрений, а расширение их ассортимента и функций создаст еще более благоприятные условия для аграрного производства, уверены в компании.