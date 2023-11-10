Ставрополье начало получать лизинговые автобусы

В январе нового 2024 года на дороги Ставропольского края выйдут более 250 пассажирских автобусов, которые уже начали поступать в край – первыми прибыли 50 автобусов по программе льготного лизинга.

Минтранс Ставрополья начал масштабное обновление транспортной инфраструктуры - край уже получил 50 больших пассажирских автобусов, которые закупил по программе льготного лизинга, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.

"У нас идет приобретение и получение транспорта по разным программам. 50 автобусов большой вместимости получены по программе льготного лизинга за счет Государственной транспортной лизинговой компании. Еще 204 автобуса будут приобретены за счет бюджетных средств для нужд муниципальных образований"

- Евгений Штепа

Большие автобусы выйдут на закрытые раньше городские маршруты и будут перевозить пассажиров по регулируемому тарифу, правда, пойдут они только в январе – технику еще необходимо подготовить к работе, а также нужно установить остановочные павильоны на маршрутах, передает "Интерфакс".

Самая крупная партия автобусов поступит в край к началу 2024 года – это будет 160 пассажирских автобусов меньшей вместимости, все они будут отправлены в отдаленные сельские территории – это позволит восстановить автобусные маршруты из мел к окружным центрам, добавил министр.