Ставрополье и Северная Осетия улучшили позиции по экономике

Опубликовано: 19:13, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два региона Северного Кавказа - Ставропольский край и Северная Осетия – улучшили свои позиции в ежегодном рейтинге социально-экономического развития.

Два региона Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) улучшили свое социально-экономическое положение в 2022 году, поднявшись в рейтинге по сравнению с 2021 годом.

Ставропольский край переместился с 33-го на 28-е место, Северная Осетия - с 80-го на 78-е, а Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия сохранили свои позиции в рейтинге на уровне 2021 года, заняв 58-е, 77-е и 81-е места соответственно, передает "АиФ-Ставрополье".

А вот Чечня потеряла одну позицию, опустившись с 69-й позиции на 70-ю. Также строчкой ниже, с 79-го на 80-е место, сместилась и Карачаево-Черкесия.

Бессменными лидерами рейтинга остаются Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.