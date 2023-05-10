СКФО стал антилидером рейтинга по динамике роста зарплат в России

Опубликовано: 13:17, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нынешняя динамика роста зарплат показывает, что на целевой показатель в 100 тыс рублей в месяц жителям СКФО удастся выйти в лучшем случае через 13 лет, свидетельствуют данные рейтинга по российским регионам.

Республики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) занимают последние строчки рейтинга по динамике роста зарплат в России.

За целевой показатель рейтинга была взята среднемесячная зарплата в 100 тыс рублей. Чтобы достичь ее, половине жителе Чечни, занявшей последнее, 85-е место рейтинга, понадобится еще 17,5 лет. Чуть меньше, 17,3 года, понадобится для этого половине населения Ингушетии, расположившейся на 84-м месте рейтинга, передает РИА Новости.

83, 82 и 81 строчки рейтинга заняли Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Карачаево-Черкессия: так, жители КБР смогут получать 100 тыс рублей в месяц через 15,8 лет, Северной Осетии и КЧР - через 15,3 года соответственно.

Не очень с зарплатами и на Ставрополье – со своей 79 позицией жителям края придется ждать заветной зарплаты еще 14 лет. Чуть получше у Дагестана, занявшего 76 строчку - показатель зарплаты в 100 тыс рублей у 50% населения будет достигнут через 13,3 года.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ – заработать 100-тысячную зарплату его жители смогут уже через 2,7 года.