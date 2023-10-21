Ставропольчан порадуют новой ярмаркой выходного дня

В Ставрополе на выходных организуют традиционные ярмарки. Жители смогут стать обладателями свежих овощей и фруктов. Им также выпадет возможность взять с собой рыбу и мясо.
Для жителей Ставрополя организуют традиционную ярмарку выходного дня, передает пресс-служба мэрии регионального центра.
Местные предприниматели развернут свои торговые палатки на следующих улицах:
- Куйбышева, 48;
- Васильева, 35/1;
- Ленина 74/17;
- Серова, 466.
Жителям города выпала возможность стать обладателями свежих фруктов и овощей. Кроме того, они могут уехать с ярмарки с живой рыбой, орехами мясной продукцией и хлебобулочными изделиями.
Стоит добавить, что ярмарки пройдут 21 и 22 октября.