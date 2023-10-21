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Ставропольчан порадуют новой ярмаркой выходного дня

Ставропольчан порадуют новой ярмаркой выходного дня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставрополе на выходных организуют традиционные ярмарки. Жители смогут стать обладателями свежих овощей и фруктов. Им также выпадет возможность взять с собой рыбу и мясо.

Для жителей Ставрополя организуют традиционную ярмарку выходного дня, передает пресс-служба мэрии регионального центра.

Местные предприниматели развернут свои торговые палатки на следующих улицах:

  • Куйбышева, 48;
  • Васильева, 35/1;
  • Ленина 74/17;
  • Серова, 466.

Жителям города выпала возможность стать обладателями свежих фруктов и овощей. Кроме того, они могут уехать с ярмарки с живой рыбой, орехами мясной продукцией и хлебобулочными изделиями.

Стоит добавить, что ярмарки пройдут 21 и 22 октября.

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