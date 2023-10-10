Подножье кисловодской горы Кольцо стало ярмарочной площадью

Опубликовано: 4:38, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

В ставропольском курортном Кисловодске появилась новая достопримечательность – это ярмарочная площадь, которая раскинулась у популярной у туристов горы Кольцо.

Отдыхающие, которые приезжают поправить здоровье в курортный Кисловодск, теперь могут посетить новую городскую достопримечательность - возле памятника природы - горы Кольцо – раскинулась ярмарочная площадь, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Евгений Моисеев.

"Гора Кольцо - работы выполнены, осталось убрать территорию. До конца октября подадим электричество, сейчас ведем линию. Установим камеры видеонаблюдения. Здесь будет кафе, сделана ярмарочная торговая площадь, павильоны. …Гору Кольцо очистили, в следующем году планируем приступить к обустройству деревянного настила для подъема, чтобы было удобно ходить в любую погоду"

- Евгений Моисеев

Примечательно, что все работы по благоустройству одного из любимых мест отдыха горожан и курортников ведутся за счет средств курортного сбора. Еще одна достопримечательность, которая украсила новую площадь – огромная эмблема города-курорта, она непростая – ночью символ города будет светиться, добавил Моисеев, передает ТАСС.

Напомним, подножье знаменитой горы, описанной еще Лермонтовым, начали приводить в порядок еще осенью прошлого года: отсюда убрали палатки вездесущих торговцев, а также очистили скалу от надписей, оставленных туристами, причем сделали это очень бережно.