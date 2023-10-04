Кисловодск стал в пять раз популярнее на ноябрьские

Опубликовано: 10:41, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спрос на поездки в Кисловодск увеличился в пять раз. Россияне планируют поездки в ноябре.

Рейтинг самых популярных направления для отдыха в ноябре возглавил Кисловодск, следует из данных сервиса OneTwoTrip.

"В топ [по спросу] вошли Калининград (рост по сравнению с прошлым ноябрем в четыре раза), <…> Кисловодск (рост в пять раз)"

– исследование

Ночь в отеле Кисловодска обойдется в среднем в 2 тыс рублей, в Калининграде - в 2,5 тыс рублей.

Также для отдыха в ноябре россияне выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что среди зарубежных ноябрьских направлений основной спрос приходится на ОАЭ, Таиланд и Египет.