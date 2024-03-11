Вестник Кавказа

Старополье вложит 56 млрд рублей в санаторно-курортную сферу

Старополье вложит 56 млрд рублей в санаторно-курортную сферу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставропольского края намерены потратить порядка 56 млрд рублей на возведение и реконструкцию гостиниц и отелей. Планируется реализовать свыше 40 масштабных проектов.

Ставропольский край в этом году создаст дополнительные места для размещения туристов.

В регионе планируется реализовать свыше 40 амбициозных проектов санатарно-курортной сферы, на возведение которых будут потрачены порядка 56 млрд рублей.

В частности, власти намерены возвести гостиницу Azimut в Пятигорске, реконструировать пансионат "Белая скала" и отреставрировать здравницу "Кисловодск".

Отмечается, что глава края Владимир Владимиров поручил ввести дополнительные меры по поддержке санаторно-курортного бизнеса. Налог на имущество составит 0%, а аренда территорий без торгов со ставкой 0,01%.

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