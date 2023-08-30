Старинная керамика обретет второе дыхание в Дагестане

Опубликовано: 6:05, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиционные ремесла народов Дагестана начали возрождать по инициативе властей республики.

В Дагестане реализуется масштабная программа, направленная на возрождение художественных промыслов народов республики. Для этого местными исследователями были составлены списки их бытования.

Так, вторую жизнь подарят испикской керамике, производство которой будет запущено в Сулейман-Стальском районе. Уже откликнулись мастера, владеющие технологией изготовления и декорирования изделий в данной технике.

По словам главы Минтуризма республики Эмина Мерданова, власти уже закуплены печи для обжига глазурованных изделий.

"В перечень были включены такие традиционные места быта, как кайтагская, усишинская и гапшиминская вышивки, музыкальные инструменты, кумыкский платок "Тастар", кубачинская вышивка золотой нитью"

– Эмин Мерданов

Испикские блюда - разных размеров, украшены отштампованным декором по широкому горизонтальному борту. Интересно, что археологи и искусствоведы до сих пор не пришли к единому мнению о месте и времени происхождения этой керамики, однако доподлинно известно, что функция изделий – исключительно декоративная. В частности, на это указывает исключительная красочность предметов.