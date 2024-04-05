США: Тегеран атакует Израиль завтра утром – СМИ

Согласно утечке из американских дипломатических структур, Вашингтон ожидает массированного удара ВС Ирана по Израилю воскресным утром 14 апреля.

Телекомпания Al Jazeera сегодня вечером распространила сообщение о наиболее вероятном моменте нападения Исламской Республики Иран на Израиль, ссылаясь на неназванные источники в дипломатических структурах и спецслужбах США.

По американским оценкам, самая большая вероятность иранского удара по еврейскому государству приходится на завтрашнее утро, четырнадцатое апреля.

"Существует высокая вероятность того, что Иран начнет атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье"

– американский источник Al Jazeera

Тот же анонимный представитель американского руководства признался, что Вашингтон крайне встревожен нарастающей вероятностью глобального удара Ирана по Израилю.