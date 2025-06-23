США назначили нового заместителя посла в России

В посольстве США в Москве определились с тем, кто станет новым заместителем посла. Эту должность займет Дуглас Дайкхаус, который, как отмечается, очень хорошо понимает российскую специфику.

Должность заместителя посла Соединенных Штатов в России занял Дуглас Дайкхаус. Об этом информирует на своих страницах в соцсетях американское посольство в Москве.

"Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии. Господин Дайкхаус – опытный дипломат с более чем 25-летним стажем работы в дипломатической службе США"

– посольство США

В диппредставительстве также поведали, что Дайкхаус в свое время успел поработать в разных странах. Это Венгрия, Туркменистан, Хорватия, Мексика и Афганистан.

"Он также обладает глубокими знаниями о России и Восточной Европе. Мы очень высоко ценим, что заместитель главы миссии господин Дайкхаус присоединился к нашей команде в этот важный момент в отношениях между США и Россией"

– американское диппредставительство

Две недели назад стало известно, что Линн Трейси в скором времени покинет должность посла США в Москве. Она возглавляла посольство с 2023 года.