США назначили нового заместителя посла в России

Должность заместителя посла Соединенных Штатов в России занял Дуглас Дайкхаус. Об этом информирует на своих страницах в соцсетях американское посольство в Москве.
"Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии. Господин Дайкхаус – опытный дипломат с более чем 25-летним стажем работы в дипломатической службе США"
– посольство США
В диппредставительстве также поведали, что Дайкхаус в свое время успел поработать в разных странах. Это Венгрия, Туркменистан, Хорватия, Мексика и Афганистан.
"Он также обладает глубокими знаниями о России и Восточной Европе. Мы очень высоко ценим, что заместитель главы миссии господин Дайкхаус присоединился к нашей команде в этот важный момент в отношениях между США и Россией"
– американское диппредставительство
Две недели назад стало известно, что Линн Трейси в скором времени покинет должность посла США в Москве. Она возглавляла посольство с 2023 года.