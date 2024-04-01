Спор о законе об иноагентах чуть не перерос в драку в парламенте Грузии

Представителю правящей партии не понравилась формулировка, которую использовали в своей речи оппозиционные депутаты. Произошла словесная перепалка, которая едва не закончилась потасовкой.

В среду, 3 апреля, в парламенте Грузии чуть не произошла драка между исполнительным секретарем "Грузинской мечты" и оппозиционным депутатом. Перепалка между Мамукой Мдинарадзе и Алеко Элисашвили случилась из-за законопроекта об иноагентах, обсуждение которого инициировала представитель "Евродепутатов" Хатия Деканоидзе. В ходе своего выступления она подвергла критике желание властей вернуться к этому законопроекту спустя год.

"Грузинская мечта сейчас хочет сломить страну... Вы – та политическая сила, которая перед открытием переговоров (о вступлении в Евросоюз – прим. ред.) вернула российский закон"

– Хатия Деканоидзе

Позднее аналогом российского данный законопроект назвал Алеко Элисашвили. Такое сравнение возмутило Мдинарадзе, который на повышенных тонах попросил объяснить ему, какая связь между грузинским и российским законами.

"Почему страна может перекрыть себе путь в Европу, если примет аналогичный закон, который принят в США, Израиле, Австралии и который рассматривается Евросоюзом? Немыслимо, чтобы какой-либо посол назвал этот закон "российским"

– представитель правящей партии

В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили пообещал отключить микрофон всем, кто назовет этот законопроект "российским".

Ситуация в зале накалилась и потребовала вмешательства парламентских приставов. После этого заседание было временно прервано.

Напомним, весной 2023 года власти Грузии пытались принять законопроект об иноагентах, однако после массовых протестов приняли решение этого не делать. Сегодня стало известно, что руководство республики предпримет еще одну попытку, чтобы принять этот законопроект.