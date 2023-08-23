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Список новых членов БРИКС будет опубликован 24 августа

Список новых членов БРИКС будет опубликован 24 августа
© Фото: сайт саммита БРИКС 2023
Завтра станут известны страны, которые войдут в организацию БРИКС. 24 августа страны-члены организации обсудят расширенный список, а название не будет изменено.

Южноафриканский лидер Сирил Рамапоса сообщил, что 24 августа станет известен список государств, которые могут стать членами БРИКС.

Как пишет ТАСС, руководители пяти стран-членов организации обсудят расширенный список, после чего новым государствам будет предложено полноформатное членство. Их назовут на пресс-конференции.

Стоит добавить, что название организации не будет изменено, поскольку БРИКС сформировался как глобальный бренд.

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