Спикер парламента Грузии прилетел на конференцию ЕС

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили прилетел в Будапешт. В столице Венгрии он примет участие в Конференции спикеров парламентов стран, которые уже состоят в ЕС, и государств-партнеров Евросоюза.

Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии, начинает визит в Будапешт, рассказали в пресс-службе законодательного органа.

В программу визита грузинского политика входит участие в Конференции председателей парламентов стран-участниц Евросоюза и государств, которые имеют статус партнеров ЕС.

Предполагается, что Папуашвили выступит на обеих сессиях конференции. Запланированы и двусторонние встречи.

Вместе со спикером парламента в Венгрию отправились главы двух комитетов: по внешним связям – Николоз Самхарадзе и по европейской интеграции – Леван Махашвили.

Визит Папуашвили окончится 12 мая.