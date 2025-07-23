Спикер парламента Азербайджана направила соболезнования Матвиенко и Володину

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями спикерам Совфеда Валентине Матвиенко и Госдумы Вячеславу Володину.

Сахиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, направила письма с соболезнованиями председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину.

Об этом рассказали в Отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Как говорится в сообщении, в письмах выражена глубокая скорбь в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы с пассажирским самолетом Ан-24, которая произошла накануне в Амурской области. От имени спикера Сахибы Гафаровой и депутатов парламента родным и близким погибших направлены искренние соболезнования.

Напомним, самолет Ан-24 перевозчика "Ангара" потерпел крушение накануне. Он совершал рейс Хабаровск - Благовещенск - Тында. На борту были около 50 человек, в том числе шесть членов экипажа, никто не выжил. В Амурской области объявлен трехдневный траур.