Вестник Кавказа

Спецназ Азербайджана празднует 26-летие

Спецназ Азербайджана празднует 26-летие
© Фото: Trend
Силы специального назначения министерства обороны Азербайджана сегодня отмечают 26-летие со дня рождения – они были созданы в трудные для страны времена 30 апреля 1999 года и за это время с честью прошли свой боевой путь.

У армии Азербайджана сегодня праздник - исполняется 26 лет со дня создания Сил специального назначения министерства обороны страны.

Структура новой боевой единицы Азербайджанской армии создавалась в трудное для страны время, однако опыт Первой карабахской войны показал, что такие подразделения жизненно необходимы для успеха на поле боя – это подтвердила победоносная Отечественная война в 2020 году.

Новые подразделения формировались с учетом боевого опыта I Карабахской войны, в них приняли активное участие боевые офицеры и прапорщики, также особую роль в их создании сыграли Силы специального назначения Вооруженных сил Турции: бойцов новых подразделений обучали и тренировали на курсах в турецких учебных центрах по методикам, наработанным и проверенным турецкими спецназовцами.

Азербайджанским спецназовцам не раз довелось применять навыки, полученные в тренировках и учениях, в реальной боевой обстановке – они принимали активное участие в боях в апреле 2016 года, в ходе которых было множество оккупантов и их и военной техники.

Особо отличились профессионалы Сил специального назначения в начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войне – они не только показали в ее сражениях отличные профессиональные навыки, но и проявили большое мужество, внеся огромный вклад в освобождение азербайджанских земель от вражеской оккупации. Их легендарная операция по восхождению на скалы и освобождению от оккупации жемчужины Азербайджана Шуши уже вошла в летопись мировой военной истории.

Сейчас Силы специального назначения Азербайджана – это профессионалы высочайшего уровня, в арсенале которых имеется лучшее современное вооружение и новейшая боевая техника ведущих производителей мира.

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