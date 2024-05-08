Спасатели продлили тревожный прогноз для регионов Северного Кавказа

Непогода задержится на Северном Кавказе – практически во всех его регионах ожидаются сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться ураганным ветром и градом, а кое-где возможны даже сходы лавин.

Как минимум сегодня и завтра в регионах Северного Кавказа сохранится опасная погода: будут преобладать дожди с грозами, градом и ветром, а в горных районах республик возможны сходы лавин, сообщает сайт ГУ МЧС России.

"16 мая в Ставропольском крае сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с. 16-17 мая в Кабардино-Балкарии, 16 ночью и утром 18 мая в Северной Осетии, Ингушетии, Чечне сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с (в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - 20-25 м/с)"

- МЧС России

Также спасатели предупредили о сохраняющейся опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни и связанной с этим вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на ближайшие трое суток.