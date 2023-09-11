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Совместные учения с США официально открылись в Армении

Совместные учения с США официально открылись в Армении
© Фото: сайт Минобороны Армении
Минобороны Армении распространило заявление об официальном запуске совместных с американской стороной учений Eagle Partner 2023. Ведомство опубликовало и фото с церемонии открытия.

Армяно-американские учения стартовали сегодня на территории Армении – их начало ознаменовала официальная церемония открытия.

Она состоялась в учебном центре "Зар" армянских миротворцев.

Ранее в Ереване заявляли, что учения организованы в целях подготовки к дальнейшему участию в международных миссиях миротворцев. Соответственно, участники будут тренироваться выполнять действия для стабилизации конфликтов, используя миротворческие инструменты.

В Минобороны Армении назвали и ключевые цели учений. По данным ведомства, это:

  • работа над слаживанием,
  • обмен опытом,
  • подготовка армянской миротворческой бригады к плановым оценкам со стороны НАТО.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что решение Еревана проводить учения с США и одновременно отказываться от учений ОДКБ требует серьезного анализа, который едва ли возможен без диалога с руководством Армении.

Совместные учения с США официально открылись в Армении
© Фото: сайт Минобороны Армении
Совместные учения с США официально открылись в Армении
© Фото: сайт Минобороны Армении
Совместные учения с США официально открылись в Армении
© Фото: сайт Минобороны Армении
Кремль: учения США в Армении вредят Южному Кавказу

Кремль: учения США в Армении вредят Южному Кавказу

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