Совместные учения с США официально открылись в Армении

Минобороны Армении распространило заявление об официальном запуске совместных с американской стороной учений Eagle Partner 2023. Ведомство опубликовало и фото с церемонии открытия.
Армяно-американские учения стартовали сегодня на территории Армении – их начало ознаменовала официальная церемония открытия.
Она состоялась в учебном центре "Зар" армянских миротворцев.
Ранее в Ереване заявляли, что учения организованы в целях подготовки к дальнейшему участию в международных миссиях миротворцев. Соответственно, участники будут тренироваться выполнять действия для стабилизации конфликтов, используя миротворческие инструменты.
В Минобороны Армении назвали и ключевые цели учений. По данным ведомства, это:
- работа над слаживанием,
- обмен опытом,
- подготовка армянской миротворческой бригады к плановым оценкам со стороны НАТО.
Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что решение Еревана проводить учения с США и одновременно отказываться от учений ОДКБ требует серьезного анализа, который едва ли возможен без диалога с руководством Армении.
© Фото: сайт Минобороны Армении
© Фото: сайт Минобороны Армении
© Фото: сайт Минобороны Армении