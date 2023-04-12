Соперник Эрдогана хочет запретить продажу жилья в Турции иностранцам

Основной соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на майских президентских выборах в Турции Мухаррем Индже хочет запретить сделки с недвижимостью для иностранцев.
Политик объявил, что если станет главой государства, введет временный запрет на продажу иностранным гражданам жилья в Турции.
Он отметил, что за прошлый год недвижимость в стране сильно подорожала, при этом стихийное бедствие, ударившее в начале февраля, оставило без крыши над головой тысячи человек. Решением жилищного вопроса может стать, считает Индже, временный отказ от сделок по продаже жилой недвижимости иностранцам.
"Нужно в первую очередь заботиться о своем народе, поэтому нужно запретить продажу квартир иностранцам", уверен кандидат в президенты.
Он добавил, что выросли цены как на покупку, так и на аренду жилья. Чтобы остановить этот процесс Индже призывает не совершать сейчас сделки, которые можно будет провести позже, обеспечивать в первую очередь жилье пострадавших в результате землетрясения граждан.
За 2022 года больше всего жилья в Турции купили граждане России - 16,3 тыс объектов, второе место за гражданами Ирана - 8,2 тыс объектов.