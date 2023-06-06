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Шольц намерен провести переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц
© Фото: пресс-служба правительства Германии
Канцлер Германии изъявил желание пообщаться с президентом РФ. Последние на данный момент переговоры лидеров состоялись более шести месяцев назад.

Канцлер Германии собирается в ближайшем будущем пообщаться по телефону с президентом России. Об этом заявил сегодня сам Олаф Шольц.

В интервью телеканалу RTL он обратил внимание на то, что давно не контактировал с главой российского государства, а сейчас настало время сделать это снова.

Предыдущий разговор президента РФ и канцлера ФРГ состоялся в конце 2022 года.

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