Шольц намерен провести переговоры с Путиным

Канцлер Германии изъявил желание пообщаться с президентом РФ. Последние на данный момент переговоры лидеров состоялись более шести месяцев назад.
Канцлер Германии собирается в ближайшем будущем пообщаться по телефону с президентом России. Об этом заявил сегодня сам Олаф Шольц.
В интервью телеканалу RTL он обратил внимание на то, что давно не контактировал с главой российского государства, а сейчас настало время сделать это снова.
Предыдущий разговор президента РФ и канцлера ФРГ состоялся в конце 2022 года.