Шольц намерен провести переговоры с Путиным

Опубликовано: 22:47, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба правительства Германии

Канцлер Германии изъявил желание пообщаться с президентом РФ. Последние на данный момент переговоры лидеров состоялись более шести месяцев назад.

Канцлер Германии собирается в ближайшем будущем пообщаться по телефону с президентом России. Об этом заявил сегодня сам Олаф Шольц.

В интервью телеканалу RTL он обратил внимание на то, что давно не контактировал с главой российского государства, а сейчас настало время сделать это снова.

Предыдущий разговор президента РФ и канцлера ФРГ состоялся в конце 2022 года.