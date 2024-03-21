Сочинские вокзалы встретили 1,5 млн гостей за первые месяцы 2024 года

Вокзалы Сочи обслужили за первые два месяца этого года 1,5 млн пассажиров. Лидирует в списке самых посещаемых вокзалов – железнодорожная станция Адлера.

Железнодорожные станции Сочи в январе и феврале этого года обслужили свыше 1,5 млн гостей. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

По информации перевозчика, больше всего пассажиров приняла станция Адлера. Ее посетили более 740 тыс человек.

На втором месте сочинский вокзал, который принял более полумиллиона клиентов.

Прочие железнодорожные станции курорта обслужили более 250 тыс человек.

Отмечается, что за первые месяцы этого года вокзалы Северного Казака обслужили порядка 5 млн человек, что на 19% больше за такой же период прошлого года.