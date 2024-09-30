Вестник Кавказа

Сочинские спасатели вызволяли из леса пострадавшего грибника

Сочинские спасатели вызволяли из леса пострадавшего грибника
© Фото: МЧС России
Сочинским спасателям понадобилось 14 часов, чтобы найти и эвакуировать из леса на горе Бозтепе в Сочи травмированного местного грибника: его искали три группы Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Сочинские спасатели сегодня вызволили из леса в горах Сочи местного грибника, пропавшего еще три дня назад – на это им понадобилось 14 часов, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

В понедельник, 6 октября, мужчина пошел по грибы, а на следующий день позвонил родственникам и сказал, что находится на горе Бозтепе, после чего его телефон замолчал, а мужчина из леса так и не вернулся. Накануне отец пропавшего обратился за помощью к спасателям, которые разделились на три группы и обследовали местность в районе гор Арош и Бозтепе, а потом часть из них пошла по хребту, а другая часть - по каньону реки Куапсе, одна из групп и обнаружила грибника, передает "АиФ-Юг".

"Мужчине очень повезло - его отец смог подробно описать спасателям места, по которым любит гулять его сын. К счастью, серьезных травм мужчина не получил, благодаря чему он дождался сотрудников МЧС России, которые смогли быстро его найти ночью, в условиях сложного скального рельефа"

- ЮРПСО МЧС России 

Оказалось, что в поисках грибов мужчина шел по ущелью и сорвался в обрыв со скального уступа, получив травмы, ссадины и ушибы. Спасатели оказали ему первую помощь, накормили, а потом вывели в городскую черту - микрорайон Верхняя Мамедова Щель. Там его и передали врачам скорой помощи, прибывшим на вызов.

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