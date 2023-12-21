Сочинские электрички перевезли почти 500 тыс пассажиров в новогодние каникулы

Пригородными поездами в Сочи в новогодние праздники воспользовались почти полмиллиона пассажиров.

В Сочи в новогодние каникулы электрички перевезли почти полмиллиона человек. Информацию об этом распространила пресс-служба РЖД.

Отмечается, что с 25 декабря по 10 января электропоездами воспользовались 485 тыс человек.

Чаще всего гости и жители региона пользовались маршрутом из Туапсе в Сочи и в обратном направлении.

В два раза меньше людей проехало по маршруту между Минеральными Водами и Кисловодском.

Также популярностью пользовался туристический рейс «Лыжная стрела», который ездил из Ростова-на-Дону на горнолыжный курорт «Роза Хутор».

Им воспользовались более 11 тыс человек.

На маршрутах дальнего следования чаще всего спросом пользовались маршруты между Сочи, российской столицей и Санкт-Петербургом. По этим направлениям были запущены 10 дополнительных рейсов.