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Сочи ждут перебои с интернетом

Сочи ждут перебои с интернетом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
С 7 по 9 июня в Сочи могут наблюдаться перебои с работой интернета. Это связано с профилактическими работами в преддверии летнего сезона.

Муниципальный центр управления Сочи предупредил о том, что жители некоторых районов города с 7 по 9 июня могут столкнуться с временными перебоями мобильного интернета. Это связано с профилактическими работами в преддверии летнего сезона.

"В период с 7 по 9 июня 2023 года в Сочи в некоторых районах города локально могут возникать временные перебои с мобильным интернетом сотовых операторов"

– муниципальный центр управления Сочи

Уточняется, что целью работ является улучшение качества связи.

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