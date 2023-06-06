Сочи ждут перебои с интернетом

С 7 по 9 июня в Сочи могут наблюдаться перебои с работой интернета. Это связано с профилактическими работами в преддверии летнего сезона.
Муниципальный центр управления Сочи предупредил о том, что жители некоторых районов города с 7 по 9 июня могут столкнуться с временными перебоями мобильного интернета. Это связано с профилактическими работами в преддверии летнего сезона.
"В период с 7 по 9 июня 2023 года в Сочи в некоторых районах города локально могут возникать временные перебои с мобильным интернетом сотовых операторов"
– муниципальный центр управления Сочи
Уточняется, что целью работ является улучшение качества связи.